Ladik'te Çiftçilere Destekleme Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere bitkisel destekleme uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere bitkisel destekleme uyarısında bulundu.



Demir, AA muhabirine, 2018 üretim yılından başlamak üzere örtü altı üretim ve çeltik hariç, üç yıl üst üste aynı tek yıllık bitki eken üreticilerin tarımsal destekleme ödemesinden yararlanamayacağını söyledi.



Tarımsal desteklemenin önemine dikkat çeken Demir, "Çiftçilerimizin bitkisel üretim destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için aynı parsele üç yıl üst üste ekim yapmaması gerekiyor. Ekim başlangıcı 2018 ekim dönemidir. Örtü altı üretim ve çeltik ekimi uygulamadan hariç tutuluyor. Gittiğimiz yerlerde ve yaptığımız toplantılarda çiftçilerimizi mağdur olmamaları için bilgilendiriyoruz." dedi.



Demir, çiftçilerin tarım kuruluşlarına başvurarak bilgi alabileceğini kaydetti.

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