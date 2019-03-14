Son Dakika Haberleri: Ladik'te Çiftçilere Ekim Önerisi

Ladik'te Çiftçilere Ekim Önerisi

39 dakika önce

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere ekimden önce toprağın hazırlanması ve sertifikalı tohum kullanmaları önerisinde bulundu.

Ladik'te Çiftçilere Ekim Önerisi, System.String[]
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere ekimden önce toprağın hazırlanması ve sertifikalı tohum kullanmaları önerisinde bulundu.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin bir ay sonra ilkbahar dönemi ekim çalışmalarına başlayabileceklerini söyledi.

Ekimden önce toprağın iyi hazırlanması, tahlil sonuçlarına göre ihtiyacı olan gübrenin kullanılmasının önem taşıdığını belirten Demir, toprağın iyi hazırlanması ve toprağın ihtiyaç duyduğu gübrenin verilmesi halinde daha kaliteli ve yüksek ürün alınabileceğini ifade etti.

Ekilecek tohumun oluşabilecek çeşitli hastalıklara karşı ilaçlanmasının önemine de dikkat çeken Demir, çiftçilerin daha kaliteli ve verimli ürün almaları için sertifikalı tohum kullanmaları önerisinde bulundu.

Demir, sertifikalı tohum kullanılması halinde elde edilecek hasattan bir sonraki yılın tohumluk ihtiyacının da karşılanabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:54 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
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