Ladik'te Çiftçilere Zirai İlaç Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere zirai ilaçları bilinçli kullanmaları uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere zirai ilaçları bilinçli kullanmaları uyarısında bulundu.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirai mücadelede ilaçların bilinçsiz kullanımının arılar başta olmak üzere büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında zehirlenmeye yol açabileceğine işaret etti.



Zirai ilaçların üreticiye teslimi sırasında Ziraat Odası olarak kullanımı hakkında bilgi verdiklerini belirten Demir, "Çiftçilerimiz zirai ilaç kullanımı öncesi etikette yazılı bilgileri mutlaka okumalı ve belirtilen ölçülere göre ilacı kullanmalıdır. İlacın doğru miktarda kullanılması hem insanlar hem diğer canlıların zarar görmemesi bakımından önemlidir." diye konuştu.



İlaçlama yapılacak yerlerdeki arı ve hayvan yetiştiricilerinin de tedbirli olması gerektiğine dikkati çeken Demir, ilaç uygulayanların eldiven, maske, koruyucu gözlük, şapka, çizme, koruyucu elbise giymelerinin önem taşıdığını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı

Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı

Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz