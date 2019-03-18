Ladik'te Çiftçilere Zirai İlaç Uyarısı
40 dakika önce
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere zirai ilaçları bilinçli kullanmaları uyarısında bulundu.
Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere zirai ilaçları bilinçli kullanmaları uyarısında bulundu.
Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirai mücadelede ilaçların bilinçsiz kullanımının arılar başta olmak üzere büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında zehirlenmeye yol açabileceğine işaret etti.
Zirai ilaçların üreticiye teslimi sırasında Ziraat Odası olarak kullanımı hakkında bilgi verdiklerini belirten Demir, "Çiftçilerimiz zirai ilaç kullanımı öncesi etikette yazılı bilgileri mutlaka okumalı ve belirtilen ölçülere göre ilacı kullanmalıdır. İlacın doğru miktarda kullanılması hem insanlar hem diğer canlıların zarar görmemesi bakımından önemlidir." diye konuştu.
İlaçlama yapılacak yerlerdeki arı ve hayvan yetiştiricilerinin de tedbirli olması gerektiğine dikkati çeken Demir, ilaç uygulayanların eldiven, maske, koruyucu gözlük, şapka, çizme, koruyucu elbise giymelerinin önem taşıdığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:44 Kaynak: AA
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