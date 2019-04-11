Son Dakika Haberleri: Ladik'te Çocuk Korosu Oluşturulacak

Ladik'te Çocuk Korosu Oluşturulacak

2 saat önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, 5-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik çocuk korosu oluşturacaklarını ve müzik kursu açacaklarını bildirdi.

Ladik'te Çocuk Korosu Oluşturulacak, System.String[]
Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, 5-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik çocuk korosu oluşturacaklarını ve müzik kursu açacaklarını bildirdi.

Ayyıldız, AA muhabirine, çocuklarını müzik kursuna göndermek isteyen ailelerin 15 Nisan'a kadar Ladik HEM'e kayıt ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Çocukların sosyalleşmesinde eğitimin önemine dikkat çeken Ayyıldız, şunları dile getirdi:

"Koro oluşturmak ve müzik eğitimi vermek, minik çocuklarımızın sosyalleşmesinde önemli yere sahip. Kişisel gelişimleri, aynı duygular içinde çevresiyle iletişim kurmaları, birbirlerini dinlemeleri, birlikte şarkı söylemeleri ve bir koro kültürü edinmeleri ile çocuklarımız, toplumsal eğitimi yaşayarak sosyalleşme fırsatı bulacaklardır."

Ayyıldız, çocuk korosu ve müzik eğitimi için herhangi bir ücret alınmayacağını hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:54 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! YSK'nın KHK'li Başkanlarla İlgili Kararı HDP'yi Harekete Geçirdi: Seçimlerin Yenilenmesini İsteyeceğiz Kredi Garanti Fonundan KOBİ'lere 3 Milyar Liralık Yeni Destek Ankara'da 16 Köpeğin Zehirlenmesi Olayında Caniler Serbest Bırakıldı İYİ Parti Tire Belediye Başkanı'nın İlk İşi Şehir Stadyumunun İsmini Değiştirmek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:55:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ladik'te Çocuk Korosu Oluşturulacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]