Ladik'te Çocuk Korosu Oluşturulacak

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, 5-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik çocuk korosu oluşturacaklarını ve müzik kursu açacaklarını bildirdi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, 5-6 yaş anaokulu öğrencilerine yönelik çocuk korosu oluşturacaklarını ve müzik kursu açacaklarını bildirdi.



Ayyıldız, AA muhabirine, çocuklarını müzik kursuna göndermek isteyen ailelerin 15 Nisan'a kadar Ladik HEM'e kayıt ettirmeleri gerektiğini söyledi.



Çocukların sosyalleşmesinde eğitimin önemine dikkat çeken Ayyıldız, şunları dile getirdi:



"Koro oluşturmak ve müzik eğitimi vermek, minik çocuklarımızın sosyalleşmesinde önemli yere sahip. Kişisel gelişimleri, aynı duygular içinde çevresiyle iletişim kurmaları, birbirlerini dinlemeleri, birlikte şarkı söylemeleri ve bir koro kültürü edinmeleri ile çocuklarımız, toplumsal eğitimi yaşayarak sosyalleşme fırsatı bulacaklardır."



Ayyıldız, çocuk korosu ve müzik eğitimi için herhangi bir ücret alınmayacağını hatırlattı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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