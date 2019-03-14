Ladik'te "Gençliğe Değer" Toplantısı

Ladik İlçe Müftülüğünce "Gençliğe Değer" istişare toplantısı düzenlendi.

Ladik İlçe Müftülüğünce "Gençliğe Değer" istişare toplantısı düzenlendi.



Ladik Merkez Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Müftülüğü Vaizi ve İl Gençlik Koordinatörü Ali ihsan Çelebi, Ladik Müftülüğü uzman vaizi Fatih Çakır, cami din görevlileri ve müezzinleri katıldı.



Çakır, yaptığı konuşmada, günümüzdeki gençlerin içinde bulunduğu durumlara örnek vererek gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetiştirilmesinde bütün din görevlilerine önemli görevler düştüğüne işaret etti.



Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Çakır, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize umutla bakabilmemiz için insani erdemlerle donatılmış, her yönüyle iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençlik oluşturmalıyız. Bunun için de cami içinde sınırlı kalmayacak şekilde sportif, gezi, yarışmalar gibi sosyal etkinlikler düzenlenmeli." diye konuştu. Toplantıda, Ladik Müftülüğünce ilçe gençliğine yönelik yapılacak faaliyet ve raporlar değerlendirildi.

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