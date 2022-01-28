Ladik'te Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ladik ilçesinde Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ahmer Raşi Orhan, başkanlığında belediye binasında yapılan toplantıda, karla mücadele çalışmalarını yerinde takip ettiğini belirterek, "Hava sıcaklığı gündüz sıfırın altında 4, gece ise sıfırın altında 12 derecelere kadar düştü. Karın durumunu dikkate alarak sürücülerin ve vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de kış mevsimi başında gereken önlemleri aldıklarını dile getirerek, "Karla mücadele ekiplerimizi oluşturduk, araçlarımızın bakımını yaptırdık, mücadelede kullanacağımız tuzumuzu stokladık ama hiç beklemediğimiz miktarda kar yağışı ile karşı karşıya geldik. Şu anda ilçe merkezimizde 1 metreyi bulan kar kalınlığı, yükseklerde 2 metreye ulaştı. Karla mücadele ekiplerimiz vatandaşlarımızın yaşamını olumsuz etkilememesi için yolların açılması ve tuzlama yönünden 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Köksal, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, Ladik Fen İşleri Şube Müdürü İhsan Kırbıyık da katıldı.

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