Ladik'te kitap toplama kampanyası - Son Dakika
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Ladik'te kitap toplama kampanyası

6 saat önce

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kitap toplama kampanyası başlattı.

Ladik'te kitap toplama kampanyası, System.String[]

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü kitap toplama kampanyası başlattı.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, kitap toplama kampanyasını İl Milli Eğitim Müdürlüğünce uygulamaya konulan "Samsun Okuma Vakti" Projesi'ne destek sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının çeşitli etkinliklerle herkesin kitap okumasını sağlamak olduğunu ifade eden Sancı, "Kitaplar evlerde kıyıda köşede atılmış halde durmamalı. Bu kitapların değerlendirilmesi gerekir. Bunun için de kitap toplama kampanyası başlatarak Halk Eğitim Merkezi ve bağlı kuruluşlarımıza kitap toplamak için kutular yerleştirdik." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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