Ladik'te kömür dağıtımı tamamlandı

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, ilçede kış dönemi kömür dağıtımının tamamlandığını bildirildi.

Kaymakam Arslanargun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere kömürlerinin hiçbir masraf almadan kapıda teslim edildiğini söyledi.

Gazi ve şehit aileleri ile birlikte toplamda 170 aileye ikişer ton kömür teslim ettiklerini ifade eden Arslanargun, 341 ton kömürün dağıtımının tamamlandığını aktardı.

Arslanargun, "Ladik ilçemiz rakım ve coğrafi yapısı dolayısıyla kışları genelde soğuk geçen bir ilçe. Bu durumu dikkate alarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize havalar soğumadan ve kış mevsimini sıcak bir ortamda geçirebilmeleri için yakacak kömürü kapılarında teslim ettik." dedi.

Ladik ilçesinde SYDV tarafından 2018-2019 kış döneminde 430 aileye bin ton kömür dağıtıldığı öğrenildi.