Ladik'te Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Ladik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında 9 sokak, cadde ve meydanda sigara içilmesi yasaklandı.
Kaymakam ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Nurullah Kaya, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği genelgesi çerçevesinde ilçede Buğday Pazarı Kümesi ile 4 cadde, 2 sokak ve 2 meydanda sigara içmenin yasaklandığını söyledi.
İlçede sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların vatandaşlara duyurulduğunu belirten Kaya, yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağını kaydetti.
- Kaynak: AA
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