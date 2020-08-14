Ladik'te kümbet ve türbelerde restorasyon çalışmaları - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanlığınca ilçede bulunan kümbet ve türbelerin restore edileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve Belediye İnşaat Şube Müdürü Eyüp Bülbül, Sunullah Paşa (Kümbet) ve Gülabdal Er Rufai Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmaları ile ecdat yadigarlarına ve eserlerine sahip çıkmayı amaçladıklarını söyleyen Özel, "Bu yıl, Sunullah Paşa (Kümbet) ve Gülabdal Er Rufai Türbesi gibi güzide değerlerin yenilenmesi ve ayağa kaldırılmasına yönelik projeler başlattık. Geleceğe karşı sorumluluk bilinciyle, geçmişten devraldığımız ecdat yadigarlarına sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız." dedi.