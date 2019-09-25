Ladik'te kuşburnu ve pancar dalı pazarı

Ladik Belediyesince kuşburnu ve pancar dalı pazarı kuruldu.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan pazarda satışa sunulan ürünlere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşları kuşburnu ve şeker pancarı dalı ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ladik'e davet eden Özel, "Özellikle kış mevsiminde sofraların olmazsa olmazlarından marmelat ve turşu yapımında kullanılan kuşburnu ile şeker pancarı dalını vatandaşlarımızın kolayca temin edebilmeleri için pazar kurduk. Pazarımıza çevre ilçelerden de yoğun ilgi geldi." dedi.

Çarşamba günleri kurulan pazarda şeker pancarı dalının kilogramı 2,5 lira, kuşburnunun kilogramı ise 6 ila 8 liradan alıcı buluyor.