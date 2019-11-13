Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Ladik Şehit Uğur Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesince Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Onun ailesinde istişare hakimdi. ya senin" programı düzenlendi.

Ladik Akpınar Fen Lisesi Şehit Mustafa Yahya Mertcan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an tilavetinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan İslam'da aile ve ailede istişare konularında gösteri sunuldu.

Program, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından son buldu.