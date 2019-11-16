Ladik'te Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
6 saat önce
Ladik Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:26 Kaynak: AA
Ladik Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Hafta dolayısıyla 4,6 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri ile öğreticilerince Kaymakam Sedat Sezik ziyaret edildi, Cuma Camisi, Tarihi Ali Bey Konağı Müzesi ve İlçe Halk Kütüphanesine gidildi.
Minik öğrencilerin ziyaret ve gezilerinde İlçe Müftü Vekili Fatih Çakır ile kurs öğretmenleri bulundu.
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