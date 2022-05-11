Ladik'te okul servisi sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Ladik'te okul servisi sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

11.05.2022 17:10
Ladik'te okul servisi sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verildi

Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul servisi sürücüleri ve öğrencilere eğitim verdi.

Samsun'un Ladik ilçesinde jandarma trafik ekipleri, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında okul servisi sürücüleri ve öğrencilere eğitim verdi.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Ladik Minibüsçüler Terminali'nde okul servislerine yönelik eğitim faaliyeti yürüttü.

İndirme bindirme kuralları, güvenli sürüş, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarını anlatan ekipler, okul servis aracında bulundurulması gereken zorunlu gereçler, okul servis araçları yönetmeliği konusunda önemli hususlar ile ilgili bilgi de verdi.

Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, çocukların güvenli şekilde ulaşımlarının sağlanması konusunda bilgi aktardı.

Ladik Atatürk İlkokulu'nda da öğrencilere eğitim veren timler, "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, öğrenciler ve sürücülerin uyması gereken kurallar, okul taşıtında uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri konularını anlattı.

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Jandarma, Hisarcık, Ladik, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ladik'te okul servisi sürücüleri ve öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika


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