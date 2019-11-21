Son Dakika Haberleri: Ladik'te organik tarım
Son Dakika Güncel Ladik'te organik tarım - Son Dakika

Ladik'te organik tarım

6 saat önce

Ladik Ziraat Odası tarafından ilçede organik tarımın geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Ladik'te organik tarım, System.String[]

Ladik Ziraat Odası tarafından ilçede organik tarımın geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, ilçede organik tarım yapılmasını sağlamak amacıyla getirdikleri 15 ton organik gübrenin dağıtımına başladıklarını söyledi.

Organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere organik gübre teslimatında ödeme kolaylığı da sağladıklarını ifade eden Demir, "Güz dönemi buğday ekimi için 15 ton organik dap gübresi getirdik. Her biri 25'şer kiloluk torbalar içinde bulunan organik gübreyi üye çiftçilerimize 50 liraya veriyoruz. Kendilerine ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Bu arada Odamızda görevli Ziraat Mühendisi Yunus Dal da gübre teslimatında organik tarım ve organik gübre kullanımı hakkında bilgiler veriyor." dedi.

Demir, mevcut organik gübrenin dağıtımının tamamlanmasının ardından çiftçilerin isteği üzerine tekrar organik gübre getireceklerini kaydetti.

Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 20:26:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ladik'te organik tarım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]