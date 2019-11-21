Ladik'te organik tarım

Ladik Ziraat Odası tarafından ilçede organik tarımın geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığı bildirildi.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, ilçede organik tarım yapılmasını sağlamak amacıyla getirdikleri 15 ton organik gübrenin dağıtımına başladıklarını söyledi.

Organik tarımın yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere organik gübre teslimatında ödeme kolaylığı da sağladıklarını ifade eden Demir, "Güz dönemi buğday ekimi için 15 ton organik dap gübresi getirdik. Her biri 25'şer kiloluk torbalar içinde bulunan organik gübreyi üye çiftçilerimize 50 liraya veriyoruz. Kendilerine ödeme kolaylığı da sağlıyoruz. Bu arada Odamızda görevli Ziraat Mühendisi Yunus Dal da gübre teslimatında organik tarım ve organik gübre kullanımı hakkında bilgiler veriyor." dedi.

Demir, mevcut organik gübrenin dağıtımının tamamlanmasının ardından çiftçilerin isteği üzerine tekrar organik gübre getireceklerini kaydetti.