Ladik'te Salgın Denetim Merkezi kuruldu - Son Dakika

Ladik Kaymakamlığınca İlçe Salgın Denetim Merkezi kuruldu.

Kaymakam Sedat Sezik, denetim planlaması ve koordinasyonunu sağlamak, ekiplerin sevk ve idare işlerini yürütmek, gelen ihbar ve şikayetleri denetim ekipleri aracılığıyla sonuçlandırmak üzere İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin haftanın 7 günü 24 saat faaliyet göstereceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini sürdürmeye devam ettiğini belirten Kaymakam Sezik, "Vatandaşlarımız, karşılaştıkları Kovid -19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden bildirebilir, 112, 155, 156 çağrı numaralarını arayarak İlçe Salgın Denetim Merkezimize ihbar ve şikayette bulunabilirler." dedi.

Merkeze iletilen ihbar ve şikayetlerin ilgili iş yeri denetim ekibi veya mahalle denetim ekibine ulaştırılacağını belirten Sezik. "Bu ekipler, ihbar/şikayete konu olayla ilgili yerinde incelemelerde bulunacak. Aykırılık tespit edilmesi durumunda gerekli idari/adli iş ve işlemler başlatılacak." diye konuştu.