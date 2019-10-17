Son Dakika Haberleri: Ladik'te sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı
Son Dakika Güncel Ladik'te sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı

Ladik'te sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı

2 saat önce

Ladik Ziraat Odası Başkanlığınca getirilen sertifikalı arpa ve buğday tohumu satışlarına başlanıldığı bildirildi.

Ladik'te sertifikalı buğday ve arpa tohumu dağıtımı, System.String[]

Ladik Ziraat Odası Başkanlığınca getirilen sertifikalı arpa ve buğday tohumu satışlarına başlanıldığı bildirildi.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, çiftçilere yeni ekim döneminde sertifikalı tohum kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Ziraat Odası olarak çiftçilere sertifikalı tohum kullanmalarını önerdiklerini belirten Demir, "Çiftçilerimizin birçoğu yıllardır aynı tohum üzerinden ekim yapıyorlar. Bu da yüksek verimi ve kaliteyi düşürüyor. Diğer taraftan, bir dekar araziye çiftçi kendi tohumundan 26-27 kiloya kadar, sertifikalı hububat tohumluktan ise 20-22 kilo ekmektedir. Bu açıdan sertifikalı tohum ekmeleri halinde daha kaliteli ve yüksek verim elde edebilecekleri düşüncesiyle çeşitli cinste 40 ve 50'şer kiloluk torbalar halinde toplamda 25 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu getirdik. Tohumların çiftçilerimize teslimatında ödeme kolaylığı da sağlıyoruz." dedi.

Demir, hububat tohumlarının çiftçilere teslimatında, Oda ziraat mühendisi Yunus Dal tarafından, ekim hakkında bilgilendirmede de bulunulduğunu kaydetti,.

Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:01 Kaynak: AA
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