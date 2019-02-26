Son Dakika Haberleri: Ladik'te Ücretsiz Bilgisayar Kursu

Ladik'te Ücretsiz Bilgisayar Kursu

2 saat önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bilgisayar kursu açılacağı bildirildi.

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Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce bilgisayar kursu açılacağı bildirildi.

Ladik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa katılacaklara kurs sonunda sertifika verileceğini söyledi.

Günümüzde bilgisayar kullanımının hemen her iş kolunda gerekli olduğuna işaret eden Ayyıldız, "4 Mart'tan itibaren hafta içi 13.00 - 15.20 saatleri arasında bilgisayar kursu açacağız. Özellikler gençlerimizin bu konudaki başvurularını yaparak bilgisayar kurslarımıza katılarak kendilerine ücretsiz olarak sağlanacak bu imkanlardan yararlanmaları menfaatlerine olacaktır." dedi.

Ayyıldız, bilgisayar kursuna katılmak isteyenlerin 4 Mart'a kadar Halk Eğitimi Merkezine başvurmaları gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:06 Kaynak: AA

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