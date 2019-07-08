Ladik'te yamaç paraşütü etkinliği

Samsun Uçuş Kulübü tarafından Samsun'un Ladik ilçesinde yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun Uçuş Kulübü tarafından Samsun'un Ladik ilçesinde yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.



Yamaç paraşütünü geliştirmek adına Samsun Havacılık Kulübü tarafından Ladik'in Cüce Mahallesi Kabaktepe mevkisinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.



Amaçlarının Ladik'teki gençlere yamaç paraşütünü öğretmek ve bu alanda sporcu yetiştirmek olduğunu belirten Samsun Havacılık Kulübü Başkanı Köksal Akman, "Ladik'e geldiğimizde Cüce Mahallesi'nde bir çalışma yaptık. Burada çok güzel bir uçuş alanı var. Ladik'teki gençlerimize eğitim vermek istiyoruz. Bu uçuş etkinliğimizi burada kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.



"Trafikte araç kullanmaktan daha güvenli"



Yamaç paraşütünün Türkiye'de yeni yeni canlandığını söyleyen Samsun Uçuş Kulübü Eğitmeni Reşat Korkmaz, "Yamaç paraşütü futbol, voleybol gibi bir spordur. Trafikte araç kullanmaktan daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Ladik ilçesindeki gençlerimizi kahve köşelerinden kurtarmak istiyoruz" diye konuştu.



"Gençlik iksiri gibi bir spor"



Kısa sürede yamaç paraşütü ile uçmayı başardığını ifade eden Olgun Yeşiltaş, "2 aydan daha kısa bir sürede öğrendim. Sadece gençler değil, yaşı ilerlemiş insanlar da yapmalı. Yaşlı insanlar için gençlik iksiri gibi bir spor. Adrenalini yüksek olan bu sporu herkese öneriyorum. Havadayken yeryüzüne bakmak harika bir duygu" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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