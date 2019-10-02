Son Dakika Haberleri: Ladik'te "yaya geçidi nöbeti" etkinliği
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Ladik'te "yaya geçidi nöbeti" etkinliği

31 dakika önce

Ladik'te, trafikte önceliğin yayalara verilmesi için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Ladik'te

Ladik'te, trafikte önceliğin yayalara verilmesi için "yaya geçidi nöbeti" etkinliği gerçekleştirildi.

Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun, İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini, bu kapsamda farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde etkinlikler yapıldığını söyledi.

Başta okullar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" sloganıyla 2 saat süreyle etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Arslanargun, etkinlikte bilgilendirmede bulundukları sürücü, yaya ve öğrencilere broşür dağıtıldığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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