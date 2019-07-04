Son Dakika Haberleri: Ladik'ten 14 pehlivan Kırkpınar'a uğurlandı
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Ladik'ten 14 pehlivan Kırkpınar'a uğurlandı

11 dakika önce

Edirne'de bu yıl 658'incisi yapılacak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Ladikli güreşçiler dualarla uğurlandı.

Ladik'ten 14 pehlivan Kırkpınar'a uğurlandı, System.String[]
Edirne'de bu yıl 658'incisi yapılacak tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak Ladikli güreşçiler dualarla uğurlandı.
Ladik Belediyespor Kulübü güreşçileri için Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı'nın katılımıyla belediye önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Güreşçilere başarı dileyen Yapıcı, "Pehlivanlarımız geçmişte olduğu gibi bu yıl da ilçemizi en güzel şekilde başarıyla temsil edecekler. Buna yürekten inanıyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla." dedi.
Ladik Belediyespor Kulübü güreşçilerinden ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta ve başaltı boylarında toplam 14 pehlivan, konuşmaların ardından dualarla uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:49 Kaynak: AA
Kırkpınar, Edirne, Ladik, Spor
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