Ladik'ten İzmir için yardım kampanyası - Son Dakika

Ladik Kaymakamlığınca İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Ladik Kaymakamı Nurullah Kaya, İzmir'deki deprem sonrasında afet bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlar için yardım bağışı kabulüne başladıklarını duyurdu.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara şifalar dileyen Kaya, "İzmir'de yaşanan deprem afeti sonrasında İçişleri Bakanlığımız talimatları ve AFAD Başkanlığı talepleri doğrultusunda afetzedelere ulaştırılmak üzere Ladik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden ayni bağış kabulüne başladık." dedi.

Kaymakam Kaya, AFAD Başkanlığından şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu yönde açıklama yapıldığını belirterek, "Söz konusu gıda kolisi ve yeni battaniye yardımında bulunmak isteyen vatandaşlarımız ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilirler." diye konuştu.