Ladik'ten kısa kısa - Son Dakika

Ladik'te kar yağışı etkili oluyor.

Ladik Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda biriken karları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, karla mücadele çalışmalarında personel ve hizmet araçlarının 7 gün 24 saat görevde olduğunu söyledi.

Belediye olarak kar yağışını beklerken önlemlerini aldıklarını dile getiren Özel, "Halkımızın mağduriyet yaşamaması için fen işleri ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Mağduriyet yaşayan vatandaşların şehir merkezindeki yollar için "0546 407 7001", kırsal mahalleler için de "0532 400 1993" numaralı telefonları arayarak taleplerini iletebilecekleri bildirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen Ladik'te

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i ziyaret etti.

Türkmen, ziyarette, Üsküdar Belediyesinin Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sıfır atıkta pilot ilçe olarak çalışmalarını eksiksiz yapma gayreti içinde olduklarını dile getiren Özel, "Bu sebeple atık çalışmalarında örnek teşkil eden uygulamaları hayata geçiren tüm kurumlarımızla iş birliği içerisindeyiz. Kendileriyle fikir alışverişi yapıp bilgi ve deneyimlerinden faydalanıyoruz. Çünkü sıfır atık çalışmalarında ilçemizde sağlam adımlar atmak istiyoruz." diye konuştu.

Özel, Türkmen'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Ziyarete Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Ladik Uçuş Kulübü Derneği ilk toplantısını yaptı

Ladik Uçuş Kulübü Derneği'nin faaliyete başlaması dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Belediye Mavi Göl Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ilçenin havası, suyu ve tabiat güzellikleriyle turizm anlamında üzerine değer koyan cazibe merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçedeki planlamalarını turizm, spor ve tarım olarak üç ana unsur üzerine yaptıklarını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"En önemli yol güzergahlarımızda ise turizm yer alıyor. İlçemize turizm alanında katkıları olacağını düşündüğüm Ladik Uçuş Kulübü Derneğinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin yapacağı etkinliklerle Ladik artık daha da renklenecek. Turizme açılmak için ilk ateşi kayak tesisi ile yaptık. 1550-1780 rakımları arasında kurulmuş bir tesis. Her geçen gün biraz daha iyileşerek bölgenin cazibe merkezi haline gelmektedir. Hafta sonları tek günde yaklaşık 5 bin kişi ağırlamaktayız. Büyükşehir Belediyemizle bölgeyi daha da güzelleştirmek ve geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor."

Özel, Ladik Gölü'nün turizme açılması için Büyükşehir Belediyesi ile altyapı çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Toplantıya Samsun, Bafra, Merzifon'dan da uçuş kulübü temsilcileri katıldı.