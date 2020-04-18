Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu 1574 kişiye hizmet verdi - Son Dakika

Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yeni tip koronavirüsle (Kovid) mücadele çalışmaları kapsamında 1574 kişiye ulaştığı bildirildi.

Kaymakam Sedat Sezik, Kaymakamlık koordinesinde faaliyetlerini sürdüren grup ve bağlı ekiplerin ilçe merkezi ve mahallelerde salgın dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan yaş grubu ile kronik hastalığı olan 1574 vatandaşın gıda ve ilaç ihtiyaçlarının yanı sıra maaşlarını da kendilerine ulaştırdığını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 119 personel ve 8 araç ile 24 saat görev yaptığını vurgulayan Sezik, "Vatandaşlarımızın 112, 155, 156 ve 0544 295 58 55 numaralı telefonlara ihtiyaçlarını bildirmesinin ardından hiç zaman kaybetmeden bunları alarak evlerine götürüyoruz." diye konuştu.