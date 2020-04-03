Ladik Vefa Sosyal Destek Grubu 65 yaş üstü kişiye otomobilini götürdü - Son Dakika

Ladik'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bir kişiye, aldığı otomobilini teslim etti.

Kıbrıs gazisi 67 yaşındaki Sefer Varol, rahatsız olan eşine kendilerine tanınan haklardan yararlanarak otomobil almak istedi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında evinden çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle Varol, Vefa Sosyal Destek Grubu çağrı telefonları aracılığıyla Kaymakam Sedat Sezik'e ulaştı.

Konuyla ilgili Ladik Vefa Destek Grubu'nun Ladik Belediyesi çalışanlarından Ufuk Bingöl görevlendirildi.

Bingöl, Ladik Kaymakamlığınca verilen yetki belgesi ile noterde işlemleri tamamladıktan sonra bayiden aldığı otomobili evine giderek Varol'a teslim etti.

Varol, Kaymakam Sezik ile işlemleri yürüten Bingöl'e teşekkür ederek, "Rahatsız olan eşim için araç alabilmek için raporumu tamamlamıştım ancak dışarıya çıkmamız kısıtlandığından Ufuk Bingöl, ben evimden çıkmadan noter işlemlerimi tamamladıktan sonra aldığı arabayı evime getirerek kapıda anahtarlarını bana teslim etti. Çok memnunum." dedi.