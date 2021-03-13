Ladik Ziraat Odası Başkanı Demir, zirai ilaç satışlarının devam ettiğini bildirdi - Son Dakika

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, zirai ilaç satışlarının devam ettiğini bildirdi.

Demir, çiftçinin temsil kurumu olarak bilinen ziraat odasının çiftçilere yaptıkları zirai ilaç satışında kamu yararı gözettiklerini söyledi.

Zirai ilacın çiftçiye teslimatının ziraat mühendisi Yunus Dal tarafından bilgilendirmeden sonra yapıldığını belirten Demir, "Çiftçimizin talep ettiği zirai ilaçta çiftçimize ödeme kolaylığı sağladığımız gibi kar amacı da gütmüyoruz. Eğer çiftçimiz yaşlı veya kullanamayacak durumda ise kendisine yazarak bilgilendirmede bulunuluyor." dedi.