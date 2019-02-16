Son Dakika Haberleri: Ladik Ziraat Odasında İmdat Demir Güven Tazeledi

Ladik Ziraat Odasında İmdat Demir Güven Tazeledi

1 saat önce

Ladik Ziraat Odası Başkanlığına İmdat Demir, yeniden başkan seçildi.

Ladik Ziraat Odasında İmdat Demir Güven Tazeledi, System.String[]
Ladik Ziraat Odası Başkanlığına İmdat Demir, yeniden başkan seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, mevcut başkan Demir ile Hüseyin Sarıksız başkanlığa aday oldu.

Yapılan seçimde oy kullanan 66 delegeden 49'unun oyunu alan Demir, yeniden başkanlığa getirildi. Sarıksız ise 15 oyda kaldı. Seçimde 2 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim kurulu ise Selami Aktaş, Hamdi Uzungil, Ümit Durak, Yıldıray Eraslan, Olcay Varol ve Kürşat Demir'den oluştu.

Demir, delegelerin güvenini kazanmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "İlçemizde hep sizlerin menfaatini ön planda tutum. Gerek hayvancılık, gerekse zirai ürünün geliştirilmesinde elimizden gelen imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz arasında ötekileştirme yapmadım. Sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Ladik, Güncel
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