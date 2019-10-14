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Ladikli sporcular wushu şampiyonasına hazırlanıyor

46 dakika önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Wushu Kung Fu kursuna katılan sporcuların şampiyonaya azırlandığı bildirildi.

Ladikli sporcular wushu şampiyonasına hazırlanıyor, System.String[]

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Wushu Kung Fu kursuna katılan sporcuların şampiyonaya azırlandığı bildirildi.

Ladik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 26 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Türkiye Wushu Kung Fu 2019 İpek Yolu 4. Balkan Açık (Open) Şampiyonasına Ladik'ten 7 sporcunun katılacağını söyledi.

Ankara'da düzenlenecek karşılaşmalarda başarı olan sporcuların Çin'de yapılacak şampiyonaya katılma hakkı kazanacağını belirten Ayyıldız, "Sporcularımız 10-14 Nisan tarihleri arasında Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen okullar arası gençler Türkiye Wushu Kung Fu Okul Sporları Şampiyonasında 2 altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya almışlardı. Kendilerine güveniyorum." diye konuştu.

Ayyıldız, Ladikli Wushu Kung Fu sporcularına kurs hocası Mustafa Yaman'ın eşlik edeceğini kaydetti.

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:37 Kaynak: AA
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