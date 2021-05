Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı acı olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti

35 yaşındaki Gaga, 2014 yılında Howard Stern'le yaptığı bir röportajda ilk kez cinsel saldırıya uğradığını itiraf etmişti. Gaga, 19 yaşındayken yaşanan olay ve sonrasıyla ilgili The Me You Can't See programında ilk kez bu kadar açık konuştu.Şarkıcı, ismini vermediği bir müzik yapımcısının tecavüzüne uğradığını, söz konusu kişinin kendisini aylarca stüdyoya kapattığını ve eğer dediklerini yapmazsa müzik kayıtlarını yakmakla tehdit ettiğini söyledi.

"AYLARCA STÜDYOYA KAPATIP İSTİSMAR ETTİ"

2016'da travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koyulduğunu belirten Gaga, "Bana bunu sormayı hiç bırakmadılar. Donup kalmıştım, o insanın bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. İçime gömdüğüm acılar nedeniyle haftalarca hasta hissettim. Sonra fark ettim ki bu acı, bana tecavüz edip hamile bıraktıktan sonra ailemin evinin yakınlarında sokağa atmasıyla aynıydı. Bunu yaptı çünkü aylarca stüdyoya kapatılıp, istismara uğrayıp hasta hissetmekten kusuyordum" dedi.

"NE HİSSETTİĞİNİZİ ANLATIN"

Travma nedeniyle uzun süre kendine gelemediğini ifade eden Gaga, sözlerine şöyle devam etti: "Psikotik krize girmiştim. Yıllar boyunca o eski kız olamadım. Kendime zarar veriyordum. Bunu bir başkasına gösterince, 'Hey, bak acı içindeyim' dediğinde iyi hissedeceğini sanıyorsun. Ancak bunun yardımı olmuyor. O yüzden bu durumda olanlara hep aynı şeyi söylüyorum. insanlara bir şey göstermeyin, onlara ne hissettiğinizi anlatın."