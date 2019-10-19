Lady Gaga dans ettiği hayranıyla birlikte sahneden düştü
2 saat önce
Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gala bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran şarkıcı, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü.
Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gala bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran şarkıcı, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü.
Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen şarkıcıyı korumaları yerden kaldırdı. Görüntülerde erkek hayranının adımını boşluğa atması sonucu ikilinin düştüğü dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:03
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