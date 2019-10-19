Son Dakika Haberleri: Lady Gaga dans ettiği hayranıyla birlikte sahneden düştü
Son Dakika Dünya Lady Gaga dans ettiği hayranıyla birlikte sahneden düştü

Lady Gaga dans ettiği hayranıyla birlikte sahneden düştü

2 saat önce

Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gala bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran şarkıcı, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü.

Lady Gaga dans ettiği hayranıyla birlikte sahneden düştü, System.String[]

Amerikalı ünlü şarkıcı Lady Gala bir hayranıyla dans ettiği esnada sahneden düştü. Las Vegas'taki konserini izlemeye gelen hayranlarından birini sahneye çıkaran şarkıcı, kucağında dans ettiği erkek hayranıyla birlikte sahneden yere düştü.


Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen şarkıcıyı korumaları yerden kaldırdı. Görüntülerde erkek hayranının adımını boşluğa atması sonucu ikilinin düştüğü dikkat çekiyor.

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Las Vegas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:03 
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Lady Gaga, konserde kucak dansı yaparken hayranıyla birlikte sahneden düştü
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