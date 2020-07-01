Lady, internet fenomeni oldu - Son Dakika

Lady, internet fenomeni oldu

Lady, internet fenomeni olduSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Atakan Sarı köpeği Lady'nin videolarını sosyal medyaya yükledi.

Lady, internet fenomeni oldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Atakan Sarı köpeği Lady'nin videolarını sosyal medyaya yükledi. Videolar kısa sürede 300 binden fazla izlenince akıllı köpek Lady, internette fenomen oldu. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Atakan Sarı, 6 ay önce sahiplendiği Chihuahua cinsi 'Lady' ismini verdiği köpeğe eğitimler verdi. Diğer cins köpeklere göre daha zor eğitilen bir köpek olmasına rağmen kısa sürede birçok komutu yerine getirmeye başlayan Lady'nin komik hallerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Atakan Sarı, bu videoları sosyal medya uygulamasına yükledi. Kısa sürede yüzbinlerce kez videoları izlenen Lady, sosyal medyada fenomen oldu. Atakan Sarı 6 aydır köpeğine eğitim verdiğini belirterek, "Bir gün ansızın babamla alıp getirdik, annemin ikna olmamasına rağmen ama şuan anne ve babamın arasında uyuyor. Yani benden çok seviyorlar artık. Lady'nin eğitimini 6 ay boyunca sürdürdük. Çok eğleniyoruz." dedi. Köpeğinin komik anlarını paylaştığını ifade eden Atakan Sarı, "Bir akşam Lady için açtığım hesaptan bir video paylaştım ve bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Ertesi gün uyandığımda binlerce takipçi vardı ve yüzbinlerce izlenmişti videosu. O şekilde tanındı Lady. Geçtiğimiz haftalarda bir instagram hesabı da açtık, komik anlarını oradan paylaşıyoruz." diye konuştu.

Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lady, internet fenomeni oldu - Son Dakika

Son Dakika

15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:16 "Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen Mario Lemina'nın Trabzonspor maçında oynaması beklenmiyor
14:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 15:44:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lady, internet fenomeni oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]