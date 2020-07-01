Lady, internet fenomeni oldu - Son Dakika

Lady, internet fenomeni oldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Atakan Sarı köpeği Lady'nin videolarını sosyal medyaya yükledi. Videolar kısa sürede 300 binden fazla izlenince akıllı köpek Lady, internette fenomen oldu. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Atakan Sarı, 6 ay önce sahiplendiği Chihuahua cinsi 'Lady' ismini verdiği köpeğe eğitimler verdi. Diğer cins köpeklere göre daha zor eğitilen bir köpek olmasına rağmen kısa sürede birçok komutu yerine getirmeye başlayan Lady'nin komik hallerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Atakan Sarı, bu videoları sosyal medya uygulamasına yükledi. Kısa sürede yüzbinlerce kez videoları izlenen Lady, sosyal medyada fenomen oldu. Atakan Sarı 6 aydır köpeğine eğitim verdiğini belirterek, "Bir gün ansızın babamla alıp getirdik, annemin ikna olmamasına rağmen ama şuan anne ve babamın arasında uyuyor. Yani benden çok seviyorlar artık. Lady'nin eğitimini 6 ay boyunca sürdürdük. Çok eğleniyoruz." dedi. Köpeğinin komik anlarını paylaştığını ifade eden Atakan Sarı, "Bir akşam Lady için açtığım hesaptan bir video paylaştım ve bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Ertesi gün uyandığımda binlerce takipçi vardı ve yüzbinlerce izlenmişti videosu. O şekilde tanındı Lady. Geçtiğimiz haftalarda bir instagram hesabı da açtık, komik anlarını oradan paylaşıyoruz." diye konuştu.