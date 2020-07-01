'Lady', sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika

'Lady', sosyal medya fenomeni oldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Atakan Sarı, köpeği 'Lady'nin videolarını sosyal medyadan paylaştı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Atakan Sarı, köpeği 'Lady'nin videolarını sosyal medyadan paylaştı. Videolar, kısa sürede 300 binden fazla izlenince 'Lady', fenomen haline geldi.

Adapazarı'nın Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Atakan Sarı, 6 ay önce sahiplendiği, Chihuahua cinsi olan 'Lady' isimli köpeğine eğitimler verdi. Diğer cins köpeklere göre daha zor eğitilmesine rağmen kısa sürede birçok komutu yerine getirmeye başlayan 'Lady'nin komik hallerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sarı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yüz binlerce kez videoları izlenen 'Lady', fenomen haline geldi.

Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
Atakan Sarı, 6 aydır köpeğine eğitim verdiğini belirterek, "Bir gün ansızın babamla alıp, getirdik, annemin ikna olmamasına rağmen; ama şu an anne ve babamın arasında uyuyor. Yani benden çok seviyorlar artık. 'Lady'nin eğitimini 6 ay boyunca sürdürdük. Çok eğleniyoruz" dedi.

Köpeğinin komik anlarını paylaştığını anlatan Sarı, "Bir akşam 'Lady' için açtığım hesaptan bir video paylaştım ve bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Ertesi gün uyandığımda binlerce takipçi vardı ve yüz binlerce izlenmişti videosu. O şekilde tanındı 'Lady'. Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı da açtık, komik anlarını oradan paylaşıyoruz" diye konuştu.


- Sakarya
Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Lady', sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika

Son Dakika

17:17 Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Süper Lig'de yabancı sınırı 3 sezonda kademeli olarak 14'ten 8'e düşürülüyor
17:16
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:22:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Lady', sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]