'Lady', sosyal medya fenomeni oldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Atakan Sarı, köpeği 'Lady'nin videolarını sosyal medyadan paylaştı. Videolar, kısa sürede 300 binden fazla izlenince 'Lady', fenomen haline geldi.

Adapazarı'nın Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Atakan Sarı, 6 ay önce sahiplendiği, Chihuahua cinsi olan 'Lady' isimli köpeğine eğitimler verdi. Diğer cins köpeklere göre daha zor eğitilmesine rağmen kısa sürede birçok komutu yerine getirmeye başlayan 'Lady'nin komik hallerini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Sarı, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede yüz binlerce kez videoları izlenen 'Lady', fenomen haline geldi.

Atakan Sarı, 6 aydır köpeğine eğitim verdiğini belirterek, "Bir gün ansızın babamla alıp, getirdik, annemin ikna olmamasına rağmen; ama şu an anne ve babamın arasında uyuyor. Yani benden çok seviyorlar artık. 'Lady'nin eğitimini 6 ay boyunca sürdürdük. Çok eğleniyoruz" dedi.

Köpeğinin komik anlarını paylaştığını anlatan Sarı, "Bir akşam 'Lady' için açtığım hesaptan bir video paylaştım ve bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Ertesi gün uyandığımda binlerce takipçi vardı ve yüz binlerce izlenmişti videosu. O şekilde tanındı 'Lady'. Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı da açtık, komik anlarını oradan paylaşıyoruz" diye konuştu.

- Sakarya