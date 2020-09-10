'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçuya haksız tahrik indirimi istendi - Son Dakika

'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçuya haksız tahrik indirimi istendi

Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçuya haksız tahrik indirimi istendi, System.String[]

Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, Şahin'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.Duruşmada savunma yapan sanık, "Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm. Pişmanım" dedi.

Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Avrupa şampiyonu milli kick boksçu Berke Şahin'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Tutuksuz sanık Okan Canyurt ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Berke Şahin, "Rahmetlinin ailesinden özür diliyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için çok üzgünüm. Pişmanım. Doğum günüm nedeniyle kız arkadaşım ile buluşup bara gittik. Oradan çıktıktan sonra kız arkadaşımı eve bırakmak için otoparka doğru yürürken, Barlar Sokağı'nda karşı tarafta iki kişi gördüm. Şahısların yanından geçerken, 'yaşıyorsun bu hayatı, akıllısın, biz ne yapalım' gibi sözler söylediler. Konuşmak için yanlarına gittiğim sırada, olayda ölen Ömer Özdemir bana küfür etti. Yanında bulunan kişi ise elindeki içki şişesi ile sol gözümün altına vurdu. Ben kendimi korumak için bu kişiye yumruk salladım" dedi.

"Bıçağın maktule nasıl saplandığını bilemiyorum"

Aralarında arbede çıktığını anlatan sanık, "Ömer Özdemir, elinde bulunan kırık cam parçası ile benim elimi yaraladı ve elim kesildi. Çevrede bulunanlar bizi ayırdıktan sonra oradan uzaklaştık. Ömer, 'gidip silahımı alıp geleceğim, seni öldüreceğim' deyip gitti. Ben de onun peşinden koştum. Bir süre sonra peşinden gitmeyi bıraktım. O sırada, Okan Canyurt ile karşılaştım. Kendisine, 'hastaneye gitmem lazım. Öncelikle beni kız arkadaşımın yanına bırak' dedim ve Okan'ın motosikletine bindim. Moda sahile doğru giderken, Ömer Özdemir ile karşılaştık. Sokağın başında bana küfür etmeye başlayınca motosikletten indim. Adrenalinim yükseldi. Şok geçirdim. Kaçmaya başlayınca peşinden koştum ve kendisine yetiştim. Benim niyetim aslında bıçak saplamak değildi. Aramızda arbede oldu. Öldürmek gibi bir amacım yoktu. Bıçağın maktule nasıl saplandığını bilemiyorum. Yere düştüğünü görünce elimi kendisinden çektim" diyerek şok geçirip korktuğunu söyledi.

"İftira atıyor"

Tutuksuz sanık Okan Canyurt ise, "Berke'yi alıp Ömer'in bulunduğu yere götürdüğüm iddiası doğru değildir. Berke benim motoruma bindiğinde 'Dümdüz sür' dedi, ben de onun istediği yöne Moda'ya doğru sürdüm. Giderken yol üzerinde Berke, 'Ömer'i görüp dur' dedi, zaten ben Ömer'i tanımıyordum. Hemen motordan atladı ve Ömer'in peşinden gitti. Moda'ya sür dediği sırada da eli yaralı değildi. Berke iftira atıyor. Karakolda da sanık Berke ölenle hiç ilgilenmiyordu, ölüp ölmediği umurunda değildi. Sadece ben nasıl çıkacağım, kurtulacağım derdindeydi" ifadelerini kullandı.

"Abimin hiç bir kıza laf atmışlığı yoktur"

Bunun üzerine duruşmada söz alan ölen Ömer Özdemir'in erkek kardeşi Oğuzhan Özdemir ise, "Abimin hiç bir kıza laf atmışlığı yoktur. Böyle bir kişi değildir ve herkes kendisini tanır. Bir erkeğin yanındaki başka bir kıza bakacak karakterde insan değildi. Bu konuya inanmıyorum. Olay günü sağ kolu dirseğine kadar alçıdaydı. Diğer kolunu da motosikletten düştüğü için tam kullanamıyordu. Abimin gözünü çıkarmışlar, burnunu kırmışlar. Bütün vücudu mosmordu. Birden çok bıçak darbesi vardı. Normal bir dövme değil. Bu insanca bir şey değil" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı haksız tahrik indirimi istedi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanık Berke Şahin'in 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Tevfik Karakaya'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve tutuksuz sanık Okan Canyurt'un da, 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, milli kick boksçu Berke Şahin'in 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir mekandan çıktıkları sırada, Ömer Özdemir ve arkadaşının Şahin'in kız arkadaşına laf attıkları anlatıldı.

Berke Şahin'in bir süre sonra maktul Ömer Özdemir'in yanına gelerek yumruklar savurmaya başladığı, maktulün aldığı darbeler üzerine olay yerinden kaçtığı, Berke Şahinin arkadaşının motosikletiyle kaçan Ömer Özdemir'i takip ettiği ve güvenlik kulübesine sığınmaya çalışan Özdemir'i yakalayarak bıçakladığı belirtildi. Olay yerine gelen arkadaşı Tevfik Karakaya'nın da yerde yatan Ömer Özdemir'e tekme ve yumrukla vurduktan sonra, geldikleri motosiklet ile olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Maktulün aldığı bıçak darbeleri, tekme ve yumrukların etkisiyle fenalaştığı, hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.

İddianamede, Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Okan Canyurt'un ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Ömer Özdemir, Karakaya, Kadıköy, Milli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 14:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçuya haksız tahrik indirimi istendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Selahattin Demirtaş'tan "Parti kuracak" iddiasına yalanlama geldi Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor Reyhanlı patlamasının faillerinden Ercan Bayat tutuklandı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı toplantı tamamlandı Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu Fenerbahçe'nin şartlarını sorduğu Edinson Cavani, Atletico Madrid'e gidiyor Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu         
16:49
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı         
16:33
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi         
15:59
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor         
10:11
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Miha Zajc için Genoa için anlaşma sağladı         
08:32
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 20:58:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçuya haksız tahrik indirimi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei