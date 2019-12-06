'Laf atma' cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis istemi

Kadıköy'de laf atma nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve arkadaşı hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, 1 şüphelinin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.



Milli kick boksçu Berke Şahin, 8 Eylül tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir'i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Berke Şahin ile arkadaşı Tevfik Karakaya 9 Eylül tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, arkadaşları Okan Canyurt ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturmasını tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berke Şahin'in 8 Eylül tarihinde doğum gününü kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir mekanda kutladıkları, araçlarını park ettikleri sokağa yürüdükleri sırada maktul Ömer Özdemir ve arkadaşı Enes Erkan'ın şüphelinin kız arkadaşına 'Of aman tanrım bu ne' şeklinde sözler söyleyerek rahatsızlık verdikleri anlatıldı. Şüpheli Berke Şahin'in bir süre sonra maktul ve arkadaşının yanına gelerek maktul Ömer Özdemir'e yumruklar savurmaya başladığı, Enes Erkan'ın yardım etmeye kalkıştığı, maktulün aldığı darbeler üzerine yaklaşık 2-3 metre şüpheliden uzaklaştığı, Berke Şahin'in Enes Erkan'a yönelip onu darp etmeye devam ettiği kaydedildi.



Güvenlik kulübüne sığınmaya çalıştığı sırada bıçaklamış



İddianamede, Berke Şahin'in arkadaşlarının da koşarak gelip kavgaya dahil oldukları, bunun üzerine maktulün koşarak kaçtığı, bu sırada Enes Erkan'ın şüphelinin arkadaşları tarafından darp edildiği belirtildi. Kaçan Ömer Özdemir'i arkadaşının motosikleti ile takip eden Berke Şahin'in bir süre sonra güvenlik kulübesine sığınmaya çalışan Özdemir'i yakalayarak bıçakladığı, olay yerine gelen arkadaşı Tevfik Karakaya'nın da yerde yatan Ömer Özdemir'e tekme ve yumrukla vurduktan sonra geldikleri motosikletle olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Maktulün aldığı bıçak darbeleri, tekme ve yumrukların etkisiyle fenalaştığı, hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği belirtildi. Şüpheliler Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın maktulü birlikte yakalayıp öldürdüklerinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Okan'ın da maktulün öldürülmesinde etkin rol alarak şüphelilere yardım ettiği anlatıldı.



Milli kick boksçu ve arkadaşının müebbet hapsi istendi



İddianamede, şüpheliler Berke Şahin ve Tevfik Karakaya'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli Okan Canyurt'un ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianame, gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüpheliler, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL