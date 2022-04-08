'Laf atma' cinayetinde sevgiliye 11 yıl hapis - Son Dakika

ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi Cüneyt Yıldırım ve arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülmesinin ardından hastanede ölmesiyle ilgili davada, tutuklu sanık Yıldırım 11 yıl hapse çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan 7'sine beraat, 2'si hakkında ise düşme kararı verildi.

Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020'de, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün, durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a bildirmesi üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasındaki parkta başlayan kavga, 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.