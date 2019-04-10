Laf Atma" Cinayetine 5 Müebbet

İzmir
'de evinin karşısındaki daireye taşınan 2 kadına sözlü tacizde bulunarak laf attığı iddia edilen 30 yaşındaki Ersin Coşkun'un evini basan kişilerce dövülüp bıçaklandıktan sonra tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 6 sanıktan 5'ine 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.
İzmir'in Buca
ilçesinde 2017 yılında meydana gelen olayda Ersin Coşkun iddialara göre, bir süre önce karşı daireye taşınan S.A. (24) ve Ö.A. (25) isimli kadınlara sözlü tacizde bulundu. Kadınlar da olayı arkadaşları ve daireyi kiraladıkları emlakçıya söyledi. Kadınlar beraberinde arkadaşları ve evi kiraladıkları emlakçı ile birlikte Coşkun'un evine geldi. Burada Ersin Coşkun ile grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Grup, Ersin Coşkun'u önce dövdü, ardından da bıçaklayıp, tabancayla vurarak yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ersin Coşkun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölmeden söyledi
Coşkun'un ölmeden önce sağlık görevlilerine kendisine saldıranların karşı komşuları ve onun arkadaşlarının olduğunu söylemesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, düzenlenen operasyonla daireye yeni taşınan S.A. ve Ö.A.'nın yanı sıra arkadaşları Ali Acar
(32), Mehmet Yaşar
Alkan (29), Salim Aksu
(31), Şenol Dayan (29), Nasır Kahraman ve emlakçı Mustafa Kara
'yı (28) gözaltına aldı. Şüphelilerle ilgili 11 ev ve 3 otomobilde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği, 3 bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sanıklar hakkında 'kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından dava açıldı. Sanıklardan S.A. ve Ö.A. isimli kadınlar ise ilk celsede tahliye edildi.
"Zaten benim boyum pompalı tüfek kadar"
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ali Acar, Mehmet Yaşar Alkan
, Salim Aksu, Şenol Dayan, Nasır Kahraman ve emlakçı Mustafa Kara ile tarafların avukatları katıldı.
İddia makamı, esasa yönelik verdiği mütalaasında tutuklu sanıkların hepsine 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini isterken, 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından da cezalandırılmalarını, S.A. ve Ö.A. isimli kadınların beraatini talep etti.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan Şenol Dayan, "Sanık Nasır Kahraman pompalı tüfeğin havluya sarılı ve benim belimde olduğunu söylüyor. Zaten benim boyum pompalı tüfek kadar. Eve en arkada giren benim ve bende silah yoktu. Takdir mahkemenindir, beraatimi istiyorum" dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını belirterek müvekkillerinin beraat ve tahliyesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan Ali Acar, Mehmet Yaşar Alkan, Salim Aksu, Nasır Kahraman ve emlakçı Mustafa Kara'ya 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, diğer sanık Şenol Dayan'a aynı suça yardım ettiğine kanaat getirerek 11 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği tüm sanıklara 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 4'er yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise Mustafa Kara'ya 2 yıl, Mehmet Yaşar Alkan'a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, duruşmaya katılmayan tutuksuz sanıklar S.A. ve Ö.A. isimli kadınlar hakkında beraat kararı vererek duruşmayı bitirdi. - İZMİR