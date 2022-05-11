Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi - Son Dakika
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Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi

11.05.2022 08:13

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ikisi yaya ikisi de otomobilde önce laf atma kavgası sonrası da bıçaklı kavga yaşandı. Yaya olanların otomobildekiler el hareketi yapmasıyla başlayan kanlı kavganın her anı ise kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde gece yarısı Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzerinde iddiaya göre, yaya halindeki iki kişi, yolda dönüş yapan otomobildeki tanımadığı iki kişiye el hareketinde bulundu.

ÖNCE BIÇAKLADI SON TEKMELEDİ

Kendilerine laf atıldığı gerekçesiyle otomobilden inen iki kişi ile yaya iki şahıs arasında sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Yaya şahıslardan A.T., bıçakla saldırdığı M.A.'yı sırtından ve bacağından yaraladı. A.T. yere düşen M.A.'nın başına tekmeyle de vurdu.

GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan M.A. tedavi altına alınırken, A.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şehit, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi - Son Dakika


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08:13 Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi
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SON DAKİKA: Laf atma kavgası bıçaklı dehşete dönüştü: Çorlu'daki bıçaklı saldırının her anı görüntülendi - Son Dakika
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