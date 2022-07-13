Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir süre birbirlerine vuran tarafların kavgasını olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Tarafların kavgası polis merkezinde sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... 'Laf atma' tartışması kavgaya döndü - Son Dakika

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