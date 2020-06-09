"Laf atma" tartışmasında bir kişi silahla yaralandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Emek Mahallesi'nde yürüyen Berat Ç. ile Mücahit A. ve Cengiz K. arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Berat Ç, tabancayla karnından vuruldu. Diğer iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Berat Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Aşağıılıca Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, bu kişileri suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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