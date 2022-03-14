Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı

14.03.2022 10:38
Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı

Bursa'da sokak sanatçısının yanından geçenlere laf attığı iddiasıyla çıkan tartışmada sazı kırıldı.

Bursa'da sokak sanatçısının yanından geçenlere laf attığı iddiasıyla çıkan tartışmada sazı kırıldı.

Olay Mudanya sahilinde gerçekleşti. Sahilde uzun zamandır sazıyla şarkı söyleyip para kazanan Mustafa Vatansever, şarkı söylediği Mudanya sahiline gezmek için gelen vatandaşa laf attığı iddia edildi. Kendisine laf attığını iddia eden sokak sanatçısı Mustafa Vatansever'in yanına gelen ismi öğrenilemeyen vatandaş tartışmaya başladı. Çıkan arbedede sokak sanatçısının sazı paramparça oldu. Arbede çevrede bulunanların araya girmesiyle son buldu. İki taraf da bir birinden şikayetçi oldu.

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Vatansever, "Ben sahilde şarkı söylüyordum. Ben insanlara kötü laflar söylüyormuşum ben "Ozan dedeye saygı gösterin" diyorum. Yaşanan olayda sazım kırıldı" dedi. - BURSA

Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı
Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı
Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı
Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı
Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı
Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Son dakika haberi! Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı BUDO'da sefer iptalleri BUDO'da sefer iptalleri

Mudanya, Şarkı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Çocukken cinsel istismarına uğradığı kişiyi öldürdü!
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: Laf atma tartışmasında sokak sanatçısının sazı kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement