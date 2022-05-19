"Lafarge fabrikası"nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu - Son Dakika
Üye Girişi

"Lafarge fabrikası"nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu

19.05.2022 09:09

ABD yönetiminin Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesinin ardından, terörü örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği AA tarafından belgelenen Lafarge'ın bölgede bulunan tesisinde hareketlilik yaşandı.

ABD yönetiminin Suriye'de YPG/ PKK terör örgütünün işgali altındaki bölgelere ilişkin tarım ve inşaat gibi alanlara yönelik yaptırım muafiyeti getirmesinin ardından, terörü örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği AA tarafından belgelenen Lafarge'ın bölgede bulunan tesisinde hareketlilik yaşandı. YPG/PKK işgalindeki Çelebiye kasabasında bulunan fabrikanın etrafında toprak setleri ile yükseltme çalışması yapılıyor.

Lafarge fabrikası nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu
Lafarge fabrikası nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu
Lafarge fabrikası nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu
Lafarge fabrikası nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu

YORUMLAR
500
'Lafarge fabrikası'nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu 'Lafarge fabrikası'nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Lafarge, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Lafarge fabrikası'nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu - Son Dakika


Son Dakika
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 09:16:54. #1.13#
SON DAKİKA: "Lafarge fabrikası"nın YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgedeki geleceği merak konusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement