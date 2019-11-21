Son Dakika Haberleri: "Lafını Esirgemeyenler" adlı tiyatro oyununa büyük ilgi
Son Dakika Yerel 'Lafını Esirgemeyenler' adlı tiyatro oyununa büyük ilgi - Son Dakika

"Lafını Esirgemeyenler" adlı tiyatro oyununa büyük ilgi

6 saat önce

"Lafını Esirgemeyenler" adlı tiyatro oyununa büyük ilgiBİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Bilecik Tiyatro Günleri' kapsamında sahne alan 'Lafını Esirgemeyenler' adlı oyun, seyircilerden büyük beğeni aldı.

"Lafını Esirgemeyenler" adlı tiyatro oyununa büyük ilgi

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Bilecik Tiyatro Günleri' kapsamında sahne alan 'Lafını Esirgemeyenler' adlı oyun, seyircilerden büyük beğeni aldı.

"Mandıra Filozofu" filmleriyle dikkati çeken yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın tek kişilik oyunu "Lafını Esirgemeyenler" Bilecik'te tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun sonrası Belediye Başkanı Semih Şahin, Usta oyuncuya teşekkür plaketi ile Bilecik'in lezzetlerinden oluşan hediyeleri takdim etti.


"Salonları dolduran Bileciklilere çok teşekkür ediyorum"

Bilecik ve Bilecik'teki tiyatroseverlerin tiyatroya olan yaklaşımlarını çok beğendiğini kaydeden Sanatçı Müfit Can Saçıntı, "Bilecik'te olduğum için çok mutluyum. Belediye Başkanımıza da bizleri Bileciklilerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Bileciklilerin tiyatroya büyük önem verdiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Bütün tiyatroseverlere katılımları dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Lafını Esirgemeyenler adlı tiyatro oyununa büyük ilgi

Müfit Can Saçıntı, Bilecik, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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