Son Dakika Haberleri: "lagard'ın ecb'de yeni bir yaklaşım bulacağına inanıyorum"
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"lagard'ın ecb'de yeni bir yaklaşım bulacağına inanıyorum"

43 dakika önce

Avusturya Merkez Bankası'nın yeni başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın gevşek para politikasını yanlış bulduğunu söyledi ve yeni Başkan Chrstine Lagarde'ın "yeni bir yaklaşım bulmaya çalışacağına" inandığını vurguladı.

Avusturya Merkez Bankası'nın yeni başkanı Robert Holzmann, Avrupa Merkez Bankası'nın gevşek para politikasını yanlış bulduğunu söyledi ve yeni Başkan Chrstine Lagarde'ın "yeni bir yaklaşım bulmaya çalışacağına" inandığını vurguladı.

Helsinki'de Euro Grubu Zirvesi sırasında Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Holzmann, ""Lagarde çok iyi bir politikacı. IMF'de farklı görüşler arasında dengeyi sağlayabildi. ECB'de farklı görüşleri dinleyeceğine ve onları ciddiye alarak yeni bir yaklaşım bulmaya çalışacağına inanıyorum" dedi.

Göreve geçen ay başlayan Holzman, ECB'nin yanlış bulduğu para politikasının Lagarde'ın göreve başlaması sonrasında değişeceğine inandığını ekledi.

Lagarde'nin gelecek ay görevi devraldıktan sonra ECB para politikasına yeni bir yaklaşım bulacağına inandığını da belirten Holzmman, "Benim görüşüme göre ECB'nin para politikası yanlış ve farklı bir politikaya ihtiyaç var" dedi.


Avrupa Merkez Bankası, Merkez Bankası, Avusturya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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