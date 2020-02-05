Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor - Son Dakika Ekonomi

Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor

12 dakika önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül coronavirüs salgınından kaynaklanan belirsizlikleri yakından izlediğini söyledi.

Lagarde: ECB coronavirüs belirsizliklerini yakından izliyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül coronavirüs salgınından kaynaklanan belirsizlikleri yakından izlediğini söyledi.

Paris'teki bir toplantıda Avrupa ekonomisinin karşı karşıya olduğu risklere ilişkin konuşan Lagarde, tam ticaret savaşlarının yatıştığı bir dönemde coronavirüsün yeni bir belirsizlik tabakası oluşturduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Biz de, bu risklerin nasıl geliştiğini ve ekonomiye ilişkin merkez senaryomuza nasıl girdiğini yakından izlemeye devam ediyoruz."

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ölümcül coronavirüs salgınını engellemenin kritik aşamaya yükseldiği uyarısı yaptı.

Çin devlet medyasında yer alan habere göre, ülke genelindeki tüm sağlı otoritelerinin coronavirüs ilgi ilgili gelişmelere ilişkin merkezi çok net bir şekilde ve tam zamanında yapmaları çağrısı da yapan Xi, aynı zamanda salgını engelleme çalışmalarının da kararlılık içinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.


Avrupa Merkez Bankası, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:20 Kaynak: DHA
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