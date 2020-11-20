Lagarde: ECB ekonominin dijitalleşmesini desteklemeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Chirtine Lagarde, ECB'nin ekonominin dijitalleşmesini destekleyip, kolaylaştırması gerektiğini vurguladı.

Lagarde, Cuma günü yaptığı açıklamada, ekonomideki dijitalleşmenin, Covid-19 pandemisi sonrasında, gelecekte "büyümeyi sürdürmek" ve "işleri azaltmak yerine, işleri dönüştürmek" için temel faktörlerden biri olduğunun altını çizdi.

Lagarde, ekonominin dijitalleşmesini desteklemenin aynı zamanda, iş yaratabilecek yeni üretim yöntemlerini bulmak ve her işçinin bu işlerde çalışmak için gereken becerileri edinme fırsatına sahip olmasını sağlamak anlamına geldiğini vurguladı ve ekledi: "Ortaya çıkacak yeni modellere hızla uyum sağlamak için tedarik koşullarını oluşturmamız gerekiyor. Bu, deneyi ve yeniliği ödüllendiren ve başarısızlığı tolere eden bir ortam oluşturmak anlamına gelir."Ekonominin dijitalleşmesinin, daha az kaynak-yoğun ekonomi anlamına geldiğini ve karbon emisyonlarının daha kısa sürede azaltılabileceğini de vurgulayan Lagarde, Covid-19 kaynaklı kriz ile mücadelede kullanılan kaynakların yüzde 20'sinin dijital projeler için harcanacağını ekledi.