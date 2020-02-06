Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor

6 saat önce

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesi ekonomisinindeki büyümenin ılımlı olsada büyümenin sürdüğüne işaret ederek, aynı zamanda geçici istikrar işaretlerinin de görüldüğünü vurguladı.

Lagarde: Ekonomide büyüme ılımlı ama devam ediyor, System.String[]

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesi ekonomisinindeki büyümenin ılımlı olsada büyümenin sürdüğüne işaret ederek, aynı zamanda geçici istikrar işaretlerinin de görüldüğünü vurguladı.

Avrupa Parlamentosu'nun ekonomik ilişkiler komitesinde konuşan Lagarde, "Küresel ekonomik ortamı çevreleyen belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleriyle ilgili olanlar azalıyor" dedi ve ekledi:

"Bununla birlikte, diğer riskler hala devam ediyor veya - koronavirüsün etkisinin yarattığı belirsizlik yeni bir endişe kaynağı."

Lagarde, ekonomide düşük faizler ve düşük enflasyonun karakterize ettiği ortamın, ekonomide olası bir gerileme durumunda, ECB'nin ve diğer önde gelen merkez bankalarının hareket alanını belirgin bir şekilde daralttığına dikkat çekti

Lagarde'a göre, büyüme eğiliminin tersine dönmesi, verimliliğin düşmesi, küreselleşmenin hız kazanması, yaşlanan nüfus ve finansal kriz tortuları fiyat gelişmelerini olumsuz etkiliyor.

Lagarde, "Bu değişimlerin ışığında" tüm para politikalarını, Avrupalılar için en iyi olacak şekilde, geniş bir perspektifte yeniden ele almalarının tam zamanı olduğunu vurguladı.


Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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