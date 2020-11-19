Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik (2)

Lagarde konuşmasında ayrıca, gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) kısmi ve eşitsiz toparlanmanın yanında, hizmetler sektöründeki ısrarla süren zayıflığın görünümü olumsuz etkileyen etkenler arasında olduğunun altını çizdi.

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