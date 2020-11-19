Lagarde: Finansal destekler kritik önemde ve acele gerekiyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euro bölgesinde ekonominin Covid-19 pandemisi kaynaklı krizden toparlanmasında finansal desteklerin "kritik önemde" olduğu uyarısı yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nda Perşembe günü yaptığı konuşmada, ECB'nin krizi, "aynı yaklaşım ve kararlılıkla" yönetmeyi sürdüreceğine ilişkin açıklamalarını yineleyen Lagarde, finansal desteklerin para politikalarını "hızla" bütünleyip, güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Lagarde Avrupa Parlamentosu üyelerine, finansal desteklerde daha hedef odaklı yaklaşım gereketiğini de anlattı ve ekledi: "Şu anda politika yapıcıların önündeki en önemli zorluk, aşılarla ekonomik iyileşmenin kendi ivmesini oluşturabileceği nokta arasındaki boşluğu doldurmaktır."