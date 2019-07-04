"Lagarde'ın ECB adaylığı güvenilirlik riski oluşturuyor"

– Ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin yerini alması için aday gösterilen Christine Lagarde'ın, ECB başkanı olarak "güvenilirlik riski" oluşturduğu uyarısı yaptı.Avrupa Birliği üye ülke liderleri Salı günü Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ı ECB başkanlığı için aday göstermiş ve söz konusu duyurunun ardından hisse senetleri ve tahvillerde düşüş görülmüştü.City A.M.'de yer alan habere göre Fidelity International Yatırım Direktöü Andrea Iannelli, Lagarde'ın "kariyeri boyunca politika ilkeleriyle ilgili rollerden çok siyasete yönelik roller üstlendiğini" söyledi.Iannelli'ye paralel olarak Deutsche Bank Araştırma Stratejisti Jim Reid de, Lagarde'ın ECB'nin karışık politika araçlarına yönelik "deneyimsizliğinin", "eğer ekonomik olarak işler daha da karmaşıklaşırsa güven sorununa yol açabileceği" uyarısı yaptı.Iannelli ve Reid'in açıklamalarının yanında Principal Global Investors Baş Stratejisti Seema Shah, söz konusu arama kararının piyasalara olumlu yansıdığını belirterek, "Bundesbank Başkanı Jens Weidmann'ın ECB başkanlığına getirileceği endişelerini ortadan kaldırdığını" söyledi.Franklin Templeton'da Avrupa Sabit Gelir Direktörü David Zahn da, Lagarde atamasının "ECB'nin en azından kısa ile orta vadede piyasaları destekleyeceği beklentisini onayladığını" belirtti.

- İstanbul