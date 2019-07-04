Lagarde'nin koltuğuna en büyük aday BoE Başkanı Carney

Avrupa Merkez Bankası
(ECB) Başkanlığı için aday gösterilen Christine Lagarde
'dan boşalacak Uluslararası Para Fonu
IMF Başkanlığı için en güçlü aday İngiltere Merkez Bankası
(BoE) Başkanı Mark Carney.
The Irish Times
'ın haberine göre, online bahis şirketi Betway'den Alan Alger, "Kanada
doğumlu Carney, İrlanda pasaportuna ve Britanya
vatandaşlığına sahip ve IMF başkanı olmak için gerekli kriterleri taşıyor. BoE'den Ocak ayında ayrılacak olması da iyi zamanlama" diye konuştu.
Lagarde'nin IMF'teki koltuğuna adaylık konusunda şans verilen diğer isimler ise, Hindistan
MB eski Başkanı Raghuram Rajan, İngiltere eski Maliye
Bakanı George Osborne
ve Fed
eski Başkanı Janet Yellen.
Ayrıca, Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements - BIS) Başkanı Agustin Carstens; Singapur
Parasal Yetki Kurumu Başkanı Tharman Shanmugaratnam; Credit Suisse
Group CEO Tidjane Thiam
ve ünlü hedge fon yatırımcısı ve Bloomberg
yazarı Mohamed El-Erian.
- İstanbul